Natale, Knorr: gli italiani si regalano più tempo e più gusto

La corsa al Natale resta sempre uno dei momenti dell’anno più movimentati per chi deve ancora ultimare i regali o ideare il menu perfetto per le feste. Mentre per quanto riguarda i regali di Natale gli italiani sembrano avere le idee più chiare - solo il 17% acquista i regali di Natale a dicembre optando per capi d’abbigliamento (51%), prodotti di bellezza (45%) e libri (44%) - per quanto riguarda i menu c’è sempre una grande indecisione (si riscontra una forte impennata delle ricerche nei tre mesi antecedenti al Natale) e il web risulta essere una fonte preziosa di ispirazione e oracolo per i nuovi trend in cucina.

Secondo l’ultima analisi di Knorr sui piatti preferiti per Natale il menu delle feste prevedrà: come antipasto l’immancabile Panettone Gastronomico, un antipasto sfizioso e scenografico in continua rivisitazione e soprattutto molto versatile. Tra i primi piatti vince l’intramontabile lasagna, davvero in tutte le “salse” dalla vegetariana più leggera, alla “stravagante” zucca e salsiccia, senza farci mancare la tradizionale, alla bolognese. Per i secondi piatti fanno a gara arrosto di vitello e orata al forno che si giocano il podio.

Sono finiti quindi i tempi dei tortellini in brodo? Assolutamente no! Regione che vai, tradizione che trovi ma sono davvero un piatto immancabile durante le feste che gli Italiani preparano con il dado, proprio per aggiungere quel gusto in più risparmiando tempo prezioso da dedicare alla famiglia. Emerge quindi il desiderio di sorprendere, di far sentire tutti a proprio agio togliendo le valenze di ‘ricercatezza’ per far posto alla convivialità, alla semplicità e soprattutto al desiderio di non sprecare tempo in cucina, per dedicarsi più possibile a noi, alla famiglia, agli amici.

E allora perché sprecare tempo nella ricerca di cosa mettere sotto l’albero, quando possiamo regalare e regalarci più gusto a tavola recuperando più tempo da passare con chi amiamo? Il vero regalo di questo Natale è il gusto di stare insieme, e Knorr ce lo racconta attraverso una divertentissima ed ironica campagna che stressa proprio questo messaggio.

La campagna gioca su un trend delle ultime passerelle che sta spopolando: le mini bag. Insieme a questo trend, emerge un’importante domanda: cosa ci metteresti dentro?

Knorr ha trovato (ovviamente in maniera ironica, la risposta perfetta: il dado Knorr che dona più sapore alle occasioni speciali. Le ricette all’insegna della semplicità e del gusto, si possono trovare nel ricettario Knorr che, in occasione del Natale, le ha rivisitate e raccolte in una collezione speciale: https://www.knorr.com/it/buoncibo.html.