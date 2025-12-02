Pantaloni da lavoro: cosa c’è da sapere e come scegliere il modello giusto

In collaborazione con lineonline

I pantaloni da lavoro svolgono un ruolo fondamentale in quanto a sicurezza e comfort ed è per questo che si posizionano in cima alla classifica delle ricerche web nel settore dell’abbigliamento antinfortunistico.

Ma come si riconosce un pantalone da lavoro di qualità?

Le caratteristiche principali da valutare sono ergonomia e protezione ed è essenziale che quest’ultima sia conforme alle normative vigenti in materia di abbigliamento da lavoro.

Per aiutare l’utente a scegliere con maggiore consapevolezza, abbiamo deciso di dedicare due sezioni specifiche alle informazioni più utili, sia in fase d’acquisto che in fase di valutazione del capo.

Le normative da tenere a mente

Tutti i pantaloni da lavoro devono essere conformi alla UNI EN ISO 13688, la normativa generale di riferimento per l’abbigliamento professionale. Si tratta dello standard base che certifica che un capo è:

resistente all’usura

non tossico o irritante per la pelle

traspirante

ergonomico e confortevole

durevole nel tempo

Se un pantalone riporta questa normativa nell’etichetta, rispetta i requisiti minimi per essere considerato un capo da lavoro sicuro e affidabile.

Tuttavia, è essenziale precisare che a seconda del mestiere, entrano in gioco le norme specifiche che definiscono il livello di protezione necessario per il lavoratore:

EN ISO 20471 – Alta visibilità: indispensabile per addetti stradali, aeroportuali, soccorritori.

– Alta visibilità: indispensabile per addetti stradali, aeroportuali, soccorritori. EN 381-5 – Antitaglio: per boscaioli e operatori che utilizzano motoseghe.

– Antitaglio: per boscaioli e operatori che utilizzano motoseghe. EN ISO 11612 – Protezione dal calore e fiamme: per saldatori, operai in fonderia e acciaieria.

– Protezione dal calore e fiamme: per saldatori, operai in fonderia e acciaieria. EN 13034 – Protezione chimica: per verniciatori e tecnici chimici.

– Protezione chimica: per verniciatori e tecnici chimici. EN 343 – Protezione da pioggia e maltempo: utile per muratori e tecnici esterni.

– Protezione da pioggia e maltempo: utile per muratori e tecnici esterni. EN 14404 – Protezione delle ginocchia: fondamentale per idraulici, piastrellisti e installatori.

Conoscere queste certificazioni permette di identificare da subito il pantalone più adatto alle proprie esigenze professionali.

Pantaloni da lavoro e stagionalità

La scelta dei pantaloni da lavoro cambia molto a seconda della stagione. Non esiste un modello “migliore in assoluto”, ma quello più adatto al clima in cui si lavora ogni giorno.

Per orientarsi con facilità, può essere utile pensare ai pantaloni da lavoro come a tre grandi categorie e ognuna di queste è progettata per un’esigenza diversa.

Pantaloni invernali

Se si lavora all’aperto durante i mesi freddi, i pantaloni invernali sono praticamente indispensabili. Sono realizzati con tessuti più pesanti, spesso felpati e/o sono dotati di piccole imbottiture interne in grado di trattenere il calore corporeo.

Proteggono in modo ottimale dal vento e dalle basse temperature, evitando così la sensazione di freddo alle gambe che può rendere difficile lavorare per più ore consecutive.

Pantaloni estivi

Chi lavora d’estate o in ambienti caldi, ha bisogno di pantaloni molto più leggeri e traspiranti. Questi modelli favoriscono la ventilazione e aiutano a limitare il sudore e l’umidità, così da mantenere una temperatura più stabile. Spesso includono inserti elasticizzati o zone in tessuto tecnico che accrescono la sensazione di libertà di movimento e impediscono l’accumulo di calore.

Pantaloni 4 stagioni

I pantaloni per tutte le stagioni sono la soluzione più versatile per chi lavora sia in ambienti indoor che outdoor o semplicemente per chi non vuole essere costretto a cambiare pantaloni in base alla stagione in corso. Questi sono infatti progettati per adattarsi a temperature variabili e in quanto tali, non risultano pesanti in estate ma neanche troppo leggeri in inverno. Il loro vantaggio sta nella capacità di unire resistenza, elasticità e traspirabilità.

Come scegliere il modello giusto per te

Come abbiamo visto, la scelta dei pantaloni da lavoro non si riduce mai a un unico fattore in quanto entrano in gioco un insieme di elementi che determinano quale modello sia davvero adatto alla propria professione.

I tre elementi fondamentali sono:

Il mestiere – Ogni professione ha rischi diversi e richiede normative specifiche.

L’ambiente di lavoro – Interno, esterno, umido, polveroso, ad alta temperatura.

La stagionalità – Per garantire comfort e performance in ogni periodo dell’anno.

Come abbiamo visto, la scelta dei pantaloni da lavoro non si riduce mai a un unico fattore in quanto entrano in gioco un insieme di elementi che determinano quale modello sia davvero adatto alla propria professione.

I tre elementi fondamentali sono:

Il mestiere – Ogni professione ha rischi diversi e richiede normative specifiche.

L'ambiente di lavoro – Interno, esterno, umido, polveroso, ad alta temperatura.

La stagionalità – Per garantire comfort e performance in ogni periodo dell'anno.