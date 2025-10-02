circle x black
Rapporto Inapp: "Il 38,2% degli uomini è soddisfatto della vita contro il 34,5% delle donne"

(Afp)
(Afp)
02 ottobre 2025 | 11.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

In termini di benessere complessivo, oltre la metà dei Paesi europei, rilevati dal Rapporto nazionale sul Round 11 realizzato dall’Inapp si dichiara 'soddisfatto della propria vita'. In Italia lo sono il 38,2% degli uomini contro il 34,5% delle donne, mentre l’insoddisfazione è prevalentemente femminile e si amplifica con l’avanzare dell’età.

Il Rapporto evidenzia, inoltre, la distanza tra le reali criticità di genere del nostro Paese e la consapevolezza della loro esistenza da parte della popolazione.

