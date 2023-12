Salario minimo, Cifa: contrattazione collettiva di qualità a sostegno di imprese e lavoratori

Debutta il ciclo di eventi de #IlLavoroContinua, il nuovo centro studi dell’associazione di imprese Cifa, con un webinar dal titolo "Il salario minimo dalla Costituzione alla Cassazione". Per la prima volta, la misura è stata valutata da esperti e professionisti nell’ottica giurisprudenziale. Obiettivo del webinar è stato quello di analizzare le proposte susseguitesi nel tempo partendo dalla Direttiva dell’Unione Europea 2022/2041 relativa a salari minimi, per poi approfondire la proposta di legge n. 1275/2023 per l’istituzione del salario minimo, fino ad arrivare alle “Osservazioni e Proposte sul Salario minimo in Italia”, approvate recentemente dal CNEL, per concludere con le sentenze di ottobre della Corte di Cassazione.