Scaccianoce (ingegneri): "Congresso nazionale sia volano per città Catania"

"Per Catania oggi è un momento per Catania che dopo 58 anni ospita nuovamente il Congresso nazionale degli ingegneri in occasione del 100simo anniversario dell'Ordine". A dirlo Mauro Scaccianoce, presidente dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Catania, aprendo i lavori del 67° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia.

"Il Congresso - sottolinea - ci auguriamo sia il volano per la città, aperto alle nuove prospettive come l'equo compenso, e l'obbligatorietà di iscrizione all'Albo".

"Nel 2012 - ricorda - la riforma delle professioni ha affidato un ruolo determinante anche alla nostra categoria anche a livello formativo".