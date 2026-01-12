Ex-Ilva, Quercioli (Federmanager): "Cordoglio per morte operaio, fare di più per sicurezza su lavoro"

"Federmanager esprime profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia di Claudio Salamida, lavoratore dell’Ilva deceduto durante lo svolgimento delle proprie attività. Il decesso di un lavoratore sul luogo di lavoro rappresenta sempre un evento drammatico e inaccettabile e richiama con forza l’attenzione sulla centralità della tutela della salute e della sicurezza nei contesti produttivi, argomento prioritario nell’agenda della nostra organizzazione. Restiamo in attesa che vengano pienamente accertati i fatti e le cause dell’accaduto da parte delle autorità competenti per accertarne le responsabilità. Dobbiamo prendere atto che, nonostante i significativi sforzi compiuti negli anni per rafforzare i presìdi di prevenzione e sicurezza, è necessario fare di più". Così, con Adnkronos/Labitalia, Valter Quercioli, presidente di Federmanager, dopo la morte sul lavoro di un operaio 46enne avvenuta questa mattina nello stabilimento ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia, di Taranto.

"La diffusione di una solida cultura della sicurezza resta un elemento chiave e non rinviabile soprattutto in contesti operativi complessi come quello di cui stiamo parlando, da tempo sottoposti a condizioni di stress esogene che incidono sull’equilibrio complessivo dei sistemi di tutela", ha dichiarato.