circle x black
Cerca nel sito
 

Ex-Ilva, Quercioli (Federmanager): "Cordoglio per morte operaio, fare di più per sicurezza su lavoro"

sponsor

L'intervento del presidente della Federazione: "Restiamo in attesa che vengano pienamente accertati i fatti e le cause dell’accaduto"

Valter Quercioli, presidente di Federmanager
Valter Quercioli, presidente di Federmanager
12 gennaio 2026 | 13.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Federmanager esprime profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia di Claudio Salamida, lavoratore dell’Ilva deceduto durante lo svolgimento delle proprie attività. Il decesso di un lavoratore sul luogo di lavoro rappresenta sempre un evento drammatico e inaccettabile e richiama con forza l’attenzione sulla centralità della tutela della salute e della sicurezza nei contesti produttivi, argomento prioritario nell’agenda della nostra organizzazione. Restiamo in attesa che vengano pienamente accertati i fatti e le cause dell’accaduto da parte delle autorità competenti per accertarne le responsabilità. Dobbiamo prendere atto che, nonostante i significativi sforzi compiuti negli anni per rafforzare i presìdi di prevenzione e sicurezza, è necessario fare di più". Così, con Adnkronos/Labitalia, Valter Quercioli, presidente di Federmanager, dopo la morte sul lavoro di un operaio 46enne avvenuta questa mattina nello stabilimento ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia, di Taranto.

"La diffusione di una solida cultura della sicurezza resta un elemento chiave e non rinviabile soprattutto in contesti operativi complessi come quello di cui stiamo parlando, da tempo sottoposti a condizioni di stress esogene che incidono sull’equilibrio complessivo dei sistemi di tutela", ha dichiarato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Federmanager manager Ex Ilva Taranto Acciaierie d'Italia Valter Quercioli
Vedi anche
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza