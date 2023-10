Formazienda a Bologna partecipa ad 'Ambiente e Lavoro'

Dal 10 al 12 ottobre Formazienda sarà presente con uno stand a Bologna al 23mo Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La Fiera ‘Ambiente e Lavoro’ rappresenta una manifestazione di riferimento a livello nazionale relativamente alle azioni di tutela e prevenzione dei rischi e degli infortuni nell’ambito lavorativo. L’edizione 2023 riserva particolare attenzione al tema della prevenzione in relazione alle politiche ambientali e alla sostenibilità aziendale. “Il ruolo della formazione - spiega il direttore generale del Fondo, Rossella Spada - è centrale e già nella fase pandemica è emersa l’urgenza di integrare strategie volte a promuovere la digitalizzazione e la trasformazione tecnologica in relazione alle prassi di prevenzione. Formazienda, con la presenza ad ‘Ambiente e Lavoro’, vuole informare in merito alle proprie azioni di finanziamento per attuare con efficacia le più innovative politiche della sicurezza”.

Dal 2008 Formazienda ha stanziato 225 milioni di euro per la formazione continua delle risorse umane destinando, grazie all’impulso delle parti sociali Confsal e Sistema Impresa, quote importanti di finanziamento per l’implementazione delle competenze in materia di salute e sicurezza. Aderiscono al Fondo 100mila imprese per un totale di 615mila lavoratori e lavoratrici. Formazienda, che ha fatto della diffusione tra le aziende dei Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza uno dei nuclei salienti della propria programmazione, sarà presente con uno stand dedicato e parteciperà con un proprio evento, previsto per giovedì 12 ottobre, al programma fieristico delle iniziative dedicate all’aggiornamento e al confronto.

Durante il convegno dal titolo 'Il valore e la riforma dello sport: lavoro e sicurezza' il presidente di Formazienda, Andrea Bignami, illustrerà i meccanismi di finanziabilità della formazione e la programmazione 2024 del Fondo.Il convegno si svolgerà dalle 15 alle 17.30 presso il Centro Servizi di Bologna Fiere la Sala Notturno - Blocco D Primo Piano mentre lo stand è collocato nel Padiglione 22 al numero A 38. Attualmente il Fondo di Confsal e Sistema Impresa è in grado di aiutare le aziende e i dipendenti grazie alle risorse finanziarie dell’Avviso 2/2022, che è stato rifinanziato di recente, giunte alla cifra complessiva di 35 milioni.