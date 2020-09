Confindustria Puglia: "per governo è l'ora delle scelte responsabili"

Domenico De Bartolomeo

"Siamo preoccupati perché, sorvolando sul dibattito acceso in questi giorni se sia meglio andare subito al voto oppure no, a noi imprenditori interessa che siano fatte scelte responsabili". Lo dice a Adnkronos/Labitalia Domenico De Bartolomeo, presidente di Confindustria Puglia, commentando la crisi di governo.

Quattro sono i punti "fondamentali" che indica il leader degli industriali pugliesi: "Il primo -dice- riguarda il fatto che nella prossima manovra non va aumentato il deficit, il secondo è avviare la diminuzione del cuneo fiscale sul lavoro, perché abbiamo segnali di una piccola ripresa e non la vogliamo vedere morire sul nascere. Abbassare il prelievo sul lavoro è importante soprattutto per le piccole e medie imprese che compongono la gran parte del tessuto produttivo della Puglia".

C'è poi, al terzo punto, prosegue, "un grande piano di investimenti pubblici" e infine "colmare il divario tra Sud e resto del Paese". "Anche sul tema dell'autonomia -ricorda De Bartolomeo- c'è grande confusione ed è invece un tema che va chiarito a fondo"