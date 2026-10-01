L'invito del fondatore di Digithon dall'undicesima edizione della maratona digitale in corso a Bisceglie
"È giusto utilizzare l'intelligenza artificiale sin dai primi anni di scuola dei ragazzi per supportare il lavoro dei docenti? Io non solo penso di sì, ma penso che vada fatto e che non significa sostituire i docenti con una macchina, ma consentire ai nostri docenti di utilizzare tecniche che permettono di esaltare i diversi talenti. Perché oggi la moltiplicazione delle capacità cognitive, proprio grazie alla società digitale, necessita di un impegno diverso, con strumenti e piattaforme alle quali le istituzioni non possono non guardare". Così Francesco Boccia, fondatore di Digithon, conversando con Adnkronos, a Bisceglie, a margine dell'undicesima edizione della maratona digitale che vede in gara fino al 3 ottobre 100 startup, interviene nel dibattito sull'uso o meno dell'intelligenza artificiale a scuola.
Per Boccia, "oggi vedere qui a Digithon docenti, ingegneri, sviluppatori, che pensano a un modello di scuola moderno, che vede in alcuni Paesi, specie a Oriente, sperimentare, sin dai primi anni della scuola, queste tecniche" di intelligenza artificiale, "deve portarci tutti a fare questa riflessione".
Secondo Boccia, "anziché vietare l'utilizzo di uno strumento" come l'Ai, è necessario invece "aprire un dibattito serio su come noi possiamo sostenere il lavoro straordinario che fanno i nostri docenti, che devono essere all'altezza della sfida e del compito che abbiamo di fronte", conclude.