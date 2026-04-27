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Vorwerk lancia programma di sostituzione volontaria per i clienti Neato in Europa

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Vorwerk lancia programma di sostituzione volontaria per i clienti Neato in Europa
27 aprile 2026 | 18.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sebbene i dispositivi Neato rimangano funzionanti e possano continuare a essere utilizzati manualmente anche senza tali servizi" alla luce delle "preoccupazioni dei clienti", dopo la fine dei servizi cloud, Vorwerk annuncia l'estensione del programma di sostituzione volontaria ai robot Neato acquistati negli ultimi tre anni. Ai clienti europei che hanno acquistato un robot Neato dopo l’annuncio della chiusura dell’azienda tre anni fa (maggio 2023) e che hanno utilizzato attivamente le funzionalità cloud verrà offerto in omaggio un robot aspirapolvere Folletto VR7 di ultima generazione in cambio del loro dispositivo Neato.

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L'iniziativa - si sottolinea - "è una misura volontaria da parte di Vorwerk e riflette l’impegno del Gruppo verso la soddisfazione del cliente ". Neato, azienda americana con sede negli Stati Uniti acquisita dal Gruppo Vorwerk, ha cessato l'attività nel maggio 2023, "non avendo raggiunto un successo commerciale sostenibile come entità autonoma". Nei prossimi giorni saranno fornite ulteriori informazioni sulla pagina web dedicata all’assistenza clienti Neato (https://support.neatorobotics.com).

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Sostituzione volontaria Robot aspirapolvere Folletto VR7
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