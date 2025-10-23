circle x black
Welfare: Bonetti (Azione), 'mettere in campo un nuovo modello per affrontare cambiamento demografico'

23 ottobre 2025 | 14.30
"Noi ci concentreremo su una proposta strategica basata su alcune piste di indirizzo: il tema dei giovani, la questione dell'invecchiamento della popolazione e del benessere lavorativo della popolazione attiva nel mondo del lavoro, ma anche la capacità di mettere in campo un nuovo modello di welfare che sia in grado di affrontare questo cambiamento demografico, che superi i modelli ormai obsoleti e apra nuove prospettive". Sono le parole di Elena Bonetti, Presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sugli Effetti Economici e Sociali derivanti dalla Transizione Demografica in Atto, in occasione della seconda edizione del Global Welfare Summit - il principale appuntamento italiano dedicato all'evoluzione del welfare, dedicata alle "Eccellenze che ispirano" e svoltasi a Villa Miani a Roma.

