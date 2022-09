L'azienda pioniera del settore presenta le nuove custodie per iPhone 14

È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio facendo clic sull'immagine o sul link di seguito:

SAN DIEGO, Sept. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il rilascio di una nuova serie di iPhone è sempre accompagnato dall'immissione sul mercato di innumerevoli modelli di custodie. La scelta di colori e di stili è talmente vasta che trovare la custodia giusta per te può risultare difficile. Perché non scegliere una custodia realizzata da un'azienda che le produce fin dal primo modello di iPhone?

Per chi non la conoscesse, elago è un'azienda affermata che opera a San Diego (California) dal 2002. In quanto azienda di design, elago crea da zero oggetti allo stesso tempo utili e belli. I suoi designer sviluppano prodotti che loro stessi amerebbero usare. In questo modo, hanno la certezza che anche i clienti se ne innamoreranno.

Le custodie in silicone di elago sono rimaste per anni tra le top 100 su Amazon. La custodia in silicone viene prodotta in due versioni, una base e una magnetica, compatibile con MagSafe. Entrambe le versioni sono realizzate con silicone liquido, per garantire una presa eccellente e una sensazione piacevole al tocco. Anno dopo anno, elago ha perfezionato le custodie in silicone rendendole migliori e più durature, per offrire il migliore rapporto qualità-prezzo. Puoi avere la stessa qualità di una custodia Apple, ma a metà prezzo.Custodia in siliconeelago.com: https://bit.ly/3D9qOYOAmazon.it: https://amzn.to/3BmkWdv

Custodia magnetica in siliconeelago.com: https://bit.ly/3Bo2TUsAmazon.it: https://amzn.to/3D5uhYk

Se conosci già i prodotti elago, forse ricorderai la custodia Glide per l'iPhone 5. Nel 2012, elago è stata la prima azienda a presentare al mondo una custodia bicolore, proprio con il modello Glide. Per la prima volta in assoluto era possibile abbinare la custodia del telefono all'abbigliamento, oppure sfoggiare i colori della propria squadra preferita. Nel 2021 elago ha rivisitato questo prodotto iconico, che ha letteralmente rivoluzionato il settore. Restando fedele al design bicolore, la nuova custodia Glide presentava tutti gli elementi distintivi del modello classico, con materiali innovativi in grado di ottimizzare la protezione dalle cadute e la durata. E il tocco di colore sul bordo interno dell'apertura per la fotocamera la rendeva ancora di più un oggetto di stile.Custodia Glideelago.com: https://bit.ly/3RHyfudAmazon.it: https://amzn.to/3x5b8BZ

Cerchi una custodia realmente protettiva? elago ha quello che fa per te: la nuova custodia Armor. Sottoposta a test di caduta di livello militare condotti negli USA, questa elegante custodia protegge il tuo telefono dai piccoli incidenti quotidiani ed è un'ottima scelta per trasportarlo ovunque. elago ha progettato questa custodia rendendola il più sottile possibile senza compromettere la funzione protettiva. La finitura in fibra di carbonio intorno ai lati la rende più resistente e completa il look finale.Custodia Armorelago.com: https://bit.ly/3erpshQAmazon.it: https://amzn.to/3D3mOZZ

Se la custodia Armor non è nelle tue corde ma non vuoi rinunciare alla protezione, la nuovissima custodia Buckler di elago è la soluzione ideale. Questa custodia, il cui nome richiama un tipo di scudo, offre un'elevata protezione, comprovata dai test di caduta di livello militare condotti negli USA. Lo strato amovibile in policarbonato rigido funge da scudo; questo strato è amovibile per ottimizzare la protezione dalle cadute e l'assorbimento degli urti. La custodia che avvolge il telefono è realizzata in poliuretano termoplastico antiurto, con l'aggiunta di rinforzi sugli angoli. La combinazione di tutti questi elementi apre la strada a una nuova generazione di custodie protettive di design elago.Custodia Bucklerelago.com: https://bit.ly/3D0lWVYAmazon.it: https://amzn.to/3cPiX8g

Da anni elago sperimenta, combinando materiali diversi e cercando di sfruttare i vantaggi di ciascuno di essi per produrre nuove custodie: ne è un esempio la custodia doppia, frutto di anni di ricerca e di design. Una custodia trasparente sottile con protezione rinforzata. Combinando policarbonato rigido e poliuretano termoplastico resistente agli urti, si ottiene una custodia protettiva che non nasconde il logo originale dell'iPhone. È stata utilizzata una resina con protezione UV per ridurre l'ingiallimento a cui sono soggette nel tempo la maggior parte delle custodie. Come per qualsiasi custodia protettiva elago, anche la custodia doppia è stata sottoposta a test di caduta di livello militare condotti negli USA.Custodia doppiaelago.com: https://bit.ly/3Bo302kAmazon.it: https://amzn.to/3qic3v0

Ti piace la custodia doppia ma senza le opzioni di protezione? Ti presentiamo la custodia trasparente ibrida elago. Questa custodia trasparente ibrida è uno dei pilastri della gamma elago e la sua popolarità è durata anni, poiché era la preferita dei clienti elago! Realizzata in policarbonato a lunga durata e poliuretano termoplastico resistente agli urti, questa custodia garantisce un'elevata protezione per l'uso quotidiano, inclusa la protezione da sporco, polvere, olio e gocciolamento. A volte la semplicità è la soluzione migliore, soprattutto con la custodia trasparente ibrida di elago, che non nasconde il logo originale dell'iPhone.Custodia trasparente ibridaelago.com: https://bit.ly/3eurIouAmazon.it: https://amzn.to/3cX65Ng

Siamo sinceri: oggi sul mercato si trovano custodie trasparenti di tutti i tipi. Nonostante ciò, quasi tutte presentano lo stesso design e ben poche si distinguono; tra queste, spicca Urban Clear di elago. L'esclusivo pattern ondulato all'interno della custodia permette di vedere il colore originale del tuo iPhone, ma c'è una novità! La luce si riflette sulle nervature da diverse angolazioni, facendo risplendere i colori in modo speciale. A parte le caratteristiche di protezione offerte da tutte le custodie della gamma, è stata utilizzata una resina con protezione UV per ridurre l'ingiallimento a cui sono soggette nel tempo le custodie trasparenti. Distinguiti dalla massa con la custodia Urban Clear di elago.Custodia Urban Clearelago.com: https://bit.ly/3RrAFxAAmazon.it: https://amzn.to/3AU1of7

Dulcis in fundo, ecco l'esclusiva custodia Pebble di elago. L'esterno della custodia è realizzato con un rivestimento speciale misto di vernice e pietra. Davvero! Puoi avere una custodia unica, fatta con vera pietra! Lo strato interno della custodia è stato progettato con un pattern che ammortizza eventuali urti e protegge il tuo telefono dai piccoli incidenti quotidiani. L'ulteriore protezione per fotocamera e schermo e la presa comoda e sicura fanno di questa custodia la scelta perfetta per l'uso quotidiano.Custodia Pebbleelago.com: https://bit.ly/3qj7AbFAmazon.it: https://amzn.to/3x739Vg

