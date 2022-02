Lazio-Napoli 1-2, azzurri in vetta con il Milan

Il Napoli vince 2-1 in casa della Lazio nel match valido per la 27esima giornata della Serie A e aggancia il Milan in testa alla classifica. Gli azzurri sbloccano il risultato al 62' con Insigne, che piazza la palla all'angolo basso con un destro perfetto: Strakosha non ci arriva, 0-1.

La Lazio accusa il colpo, rischia di crollare ma all'88' trova il pareggio con una prodezza di Pedro. Lo spagnolo confeziona una splendida volee di sinistro dal limite dell'area, Ospina tocca ma non respinge: 1-1. Il Napoli prova l'ultimo assalto e al 94' trova il gol che vale la vittoria e il primato in classifica. Gli azzurri costruiscono un'azione perfetta, Fabian Ruiz si fa trovare libero ai 20 metri: sinistro impeccabile, 1-2.