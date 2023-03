LE DU DI BANGKOK SI AGGIUDICA IL PRIMO POSTO ALLA ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2023

SINGAPORE, 28 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Le Du di Bangkok è stato premiato come The Best Restaurant in Asianella Asia's 50 Best Restaurants, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna. Annunciato oggi nel corso di una cerimonia di premiazione dal vivo presso il Resorts World Sentosa di Singapore, l'elenco è stato stilato grazie ai voti dell'Asia's 50 Best Restaurants Academy, un influente gruppo bilanciato per genere composto da oltre 300 leader tra scrittori e critici gastronomici, chef, ristoratori ed esperti di cucina regionale.

Ristoranti di Bangkok si collocano sia alle posizioni No.1 e No.3, rispettivamente con Le Due Nusara. Le Du, alla cui guida c'è lo chef Thitid 'Ton' Tassanakajohn, offre un approccio moderno al raffinato cibo thailandese interpretato con una visione che tende alla Francia. I suoi menu promuovono l'uso di ingredienti stagionali e locali e l'incrollabile fiducia nella superiorità dei prodotti thailandesi. Sézanne di Tokyo è The Best Restaurant in Japan, al No.2.

Tra i nuovi arrivati in elenco troviamo Avartana (No.30) di Chennai, Born (No.36) di Singapore, Metiz (No.48) di Manila), Refer (No.50) di Pechino e Ms. Maria & Mr. Singh (No.33), Potong (No.35) e Baan Tepa (No.46) di Bangkok.

William Drew, Director of Content di Asia's 50 Best Restaurants, ha dichiarato: "Vogliamo rendere onore a tutti i ristoranti che ce l'hanno fatta a entrare nell'elenco. Inoltre, ci congratuliamo con Le Du eChef Ton per la capacità sua e della sua squadra di unire la passione per il patrimonio culinario della Thailandia, il rispetto degli ingredienti prodotti in casa e il gusto per le moderne tecniche di cucina; è stato tutto ciò a rendere il ristorante un vero vincitore".

