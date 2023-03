Le nonne replicano lo show di Rihanna, il video vola

Le nonne imitano Rihanna e diventano superstar. La performance delle ospiti dell'Arcadia Senior Living, in Kentucky, vola sui social collezionando circa 35 milioni di visualizzazioni in meno di un mese. Le signore, che vivono nella struttura a Bowling Green, hanno replicato lo show che Rihanna ha messo in scena nell'intervallo del Super Bowl NFL giocato a febbraio e vinto dai Kansas City Chiefs. Rihanna non ha esitato a mostrare il proprio apprezzamento con un mazzo di 100 rose rosse mandato dalla sua agenzia, la Roc Nation di Jay-Z.