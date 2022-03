Lecce, operaio 29enne muore folgorato

Un operaio di 29 anni, A.T., di Martina Franca, in provincia di Taranto, è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto nei pressi di un impianto fotovoltaico nelle campagne di San Donato di Lecce. L'uomo è stato folgorato da una scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di San Cesario di Lecce, il personale del 118, dello Spesal e dell'Enel. Durante le manovre di scarico da un camion il braccio meccanico ha urtato un cavo dell'alta tensione producendo la scarica elettrica.