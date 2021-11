LG Lesmo guarda al futuro: il design d’interni che interpreta i nuovi spazi

E-commerce e arredo trasformabile, le due intuizioni che stravolgono il “nuovo” design

Lomagna (LC), 9 novembre 2021. Il design d’interni è sempre difficile da decifrare: non è mai chiaro quanto sia materiale da rivista o se davvero possa rendere più confortevole la vita di tutti i giorni.

Il tavolo allungabile in legno LG Lesmo supera questa concezione e propone un design che nasce dai bisogni delle persone, come risposta alle nuove tendenze immobiliari.

Non è un segreto infatti che gli appartamenti più recenti siano contraddistinti da metrature sempre più ristrette. Sia per rispettare i parametri relativi alle classi energetiche, sia per una questione di estetica, gli spazi ritenuti “non indispensabili” sono scomparsi dalle nostre case. È stato così per i corridoi, retaggio di uno stile ormai superato, e per le sale da pranzo, vero e proprio “bene di lusso in via di estinzione”.

LG Lesmo ha reagito a queste tendenze proponendo un design centrato sull’arredo trasformabile e salvaspazio di qualità, sempre personalizzabile e sempre vero Made in Italy. Come si legge sulla homepage del sito dell’azienda infatti:

“Fin dalle sue origini LG Lesmo è sinonimo di artigianato di qualità. Le sue collezioni di tavoli allungabili, arredi trasformabili e sedie salvaspazio, offrono una vasta gamma di soluzioni per arredare la tua casa in modo intelligente. Oltre 30 anni di esperienza nel settore dell'arredo trasformabile consentono alla nostra azienda di realizzare progetti e articoli innovativi, affidabili e resistenti”

(Dal sito www.lg-lesmo.it)

Il tavolo in legno LG Lesmo rispecchia fedelmente quanto afferma l’azienda online: si tratta infatti di un prodotto estremamente durevole e che incarna un’idea di arredo “intelligente”, perché è del tutto personalizzabile e perché si adatta di volta in volta alle necessità del momento.

Realizzato in legno massello di faggio, abete e betulla, questo tavolo è disponibile in tanti modelli diversi, con top quadrato, rettangolare o rotondo. Un tavolo dallo stile moderno, elegante e soprattutto in grado di allungarsi comodamente fino ad ospitare un massimo di 22 persone. Fino a qui nulla di rivoluzionario, si potrebbe pensare.

I TAVOLI DAL DESIGN INNOVATIVO

La vera innovazione dei tavoli LG Lesmo risiede nel meccanismo che permette di allungarli, e nelle prolunghe. Ognuno di questi modelli infatti è dotato di due guide telescopiche in alluminio, da allungare e a cui agganciare fino ad un massimo di 5 prolunghe. Un meccanismo esclusivo dell’azienda, progettato per reggere un peso massimo di 120 kg/m² anche quando il tavolo viene allungato fino a sfiorare i 5 m. In questo modo, quando serve un tavolo degno di una sala da pranzo, è sufficiente sbloccare un gancio interno al telaio e in pochi istanti si ottiene un’ampia superficie, un tavolo ideale per cene o aperitivi tra amici.

Ulteriore esclusiva dell’azienda è la soluzione proposta per conservare le prolunghe, sviluppata per soddisfare le esigenze decorative e creative dei clienti. Da conservare esternamente al tavolo, le prolunghe possono essere personalizzate con una stampa in alta qualità di qualunque soggetto richiesto, e appese a parete tramite una staffa fornita in corredo al tavolo, riutilizzate come un quadro su misura.

Le possibilità di personalizzazione però non si limitano alla stampa sulle prolunghe. Tutti i tavoli LG Lesmo, così come tanti dei complementi a catalogo, possono essere personalizzati con una finitura, con una laccatura, con un intarsio su misura o con un top in cristallo o grès porcellanato.

SCELTE SMART: ECOSOSTENIBILE E DIGITALE

Il modo in cui LG Lesmo interpreta i nostri tempi però non si limita alla proposta di un arredo interamente personalizzabile e che “crea” spazio.

La scelta dell’azienda è chiara: trasformabile sì, ma anche ecosostenibile e smart. Tutti i prodotti LG Lesmo infatti, come i tavolini da salotto che diventano tavoli, le consolle allungabili, gli appendiabiti a scomparsa e le sedie pieghevoli, sono personalizzabili e acquistabili direttamente dallo shop online, con tanto di anteprime visionabili. E realizzati con legno proveniente da foreste soggette al rimboschimento. Questo significa che per ogni albero abbattuto e destinato alla produzione di complementi LG Lesmo, un altro ne viene piantato.

CONTATTI

Sito ufficiale: https://www.lg-lesmo.it/

Email: info@lg-lesmo.it

Tel: 0396064996