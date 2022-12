Life&People Magazine: esempio virtuoso di buon giornalismo

Milano, 05/12/2022. Eleganza, qualità, creatività, ricerca e competenza. Sono questi i tratti distintivi principali di Life&People Magazine, testata giornalistica nata in versione cartacea ventidue anni fa, (negli anni 2000), per poi diventare oggi una realtà consolidata anche sul web e punto di riferimento di primo piano nel settore moda, fashion, beauty e lifestyle più in generale. L'obiettivo? Seguire i trend, le mode e gli stili che rispecchiano la vita e il singolo momento, senza piegarsi a canoni preimpostati. Con entusiasmo, spirito critico e una visione editoriale che supera il concetto di semplice informazione, la redazione con sede a Milano guidata dal Direttore Enrico Sanchi si impegna quotidianamente nel ricercare le notizie più interessanti, tenendo il focus ben allineato sui propri capisaldi; un giornalismo dai contenuti costruttivi che ispirano, informano e intrattengono.

Gli albori: glamour ed eccellenza tra centro e Nord Italia

Life&People nasce in formato cartaceo, - grazie ad Enrico Sanchi che è l’ideatore del format e dell’intero progetto editoriale - catturando subito l'attenzione delle grandi eminenze di Emilia Romagna e Marche. È diffusa sin dagli albori in edicola e free press nei punti d'incontro più esclusivi d’Italia; una veste elegante, carta patinata, stile curato ed impreziosito da fotografie di grande impatto realizzate in appositi shooting fotografici, la rivista diventa media essenziale per appassionati e addetti ai lavori, catturando anche l’attenzione di semplici lettori e curiosi; una visione d’impatto del contenuto che è stupore e bellezza e tutt’oggi prosegue anche sul web.

Lo splendore della moda

Il main content di Life&People è la moda. Ampio spazio infatti viene offerto ogni giorno alle principali novità del fashion system; dalle ultime tendenze, all'analisi scrupolosa delle fashion week, servendosi di immagini di qualità e di un linguaggio impattante e comprensibile grazie a professionisti e penne esperte. Occhio di riguardo sempre rivolto al glamour: la testata analizza infatti con interesse tutti gli eventi di costume più importanti dell'anno: dal Festival di Sanremo, all'Eurovision, dal Festival del cinema di Cannes a quello di Venezia, fornendo un racconto chiaro, puntuale e mai scontato. Considerando la moda un'arte a tutti gli effetti, non mancano poi approfondimenti di matrice storica e culturale, nonché analisi di fenomeni e trend in continuo cambiamento sia dal punto di vista concettuale che strategico-economico.

Le storie e i personaggi

Incuriosire il lettore è uno dei must di Life&People Magazine; per questo motivo e con senso di ricerca la redazione individua e mette in risalto storie uniche nel loro genere, celebrando la vita dei grandi ma anche casi molto meno battuti. Un modo per arricchire la propria conoscenza e soprattutto allargare la propria visione, mantenendo sempre un occhio profondo e genuinamente malizioso sulle vicende utili per risaltare i contenuti più innovativi e di interesse. Il punto di partenza è dunque sempre una storia, funzionale nel raccontare con orgoglio la grandezza e le eccellenze della nostra Italia.

Oltre alla moda e al lifestyle,

Il webzine accoglie tra le sue pagine anche tendenze e news sull'universo beauty, settore in fortissima ascesa, oltre alle arti (compresa musica e cinema) e la tecnologia, cercando di illustrare ai lettori anche gli ultimi trend social, ramo complesso e al contempo estremamente affascinante. Con le rubriche food e travel la ricerca di mete e luoghi più apprezzati è continua, tenendo sempre monitorate le principali novità riguardanti la buona tavola e prendendo sempre come metro di ferimento il bello, punto di collegamento principale di tutte le tematiche trattate e vero spirito propulsore di tutto il lavoro redazionale.

Contatti

redazione@lifeandpeople.it

direttore@lifeandpeople.it

339 2705653 - 340 2220635 - 02 66202388