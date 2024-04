A Rovigo una mostra dedicata a Matteotti

Inaugura oggi a Rovigo, ospite di Palazzo Roncale, "Matteotti. Una storia di tutti”. La mostra, che sarà aperta al pubblico fino al 7 luglio, è dedicata a Giacomo Matteotti, il deputato socialista brutalmente ucciso dai fascisti nel 1924. Al centro del percorso espositivo, le tappe salienti della sua vicenda biografica: dagli anni della formazione a quelli in Parlamento. Parte delle celebrazioni per il centenario della morte, l’evento è organizzato e promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con la collaborazione del Comitato Provinciale per il Centenario di Matteotti.