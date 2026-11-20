Per l'attore texano è l'ennesima tappa di una carriera che si è reinventata più volte

Matthew McConaughey torna al cinema da protagonista con La ballata del re delle api (The Rivals of Amziah King), nelle sale italiane dal 19 novembre con I Wonder Pictures (fonte: Rolling Stone Italia). È il film che segna il suo rientro sul set dopo sei anni senza ruoli da protagonista in live action: l'ultimo era stato The Gentlemen di Guy Ritchie, nel 2019.

In un'intervista a Variety l'attore ha raccontato di essersi presentato al primo giorno di riprese con l'occhio destro gonfio per una puntura d'ape, chiedendo alla troupe se qualcun altro fosse nervoso oltre a lui. Poi ha spiegato cosa gli ha restituito il ritorno: "Mi sono ricordato quanto mi piace davvero recitare" e "che sono dannatamente bravo in questo". Recitare, ha aggiunto, per lui "è una vacanza", perché gli permette di concentrarsi su una cosa sola (fonte: Variety, intervista di Brent Lang, 9 marzo 2025).

È lo stesso spirito della frase pronunciata nel discorso di ringraziamento agli Oscar 2014, diventata un manifesto: il suo eroe, disse, è "me stesso tra dieci anni", un traguardo da inseguire sapendo di non raggiungerlo mai.

Di cosa parla La ballata del re delle api

Scritto e diretto da Andrew Patterson, già regista di L'immensità della notte (The Vast of Night), il film è ambientato nel sud-est dell'Oklahoma. McConaughey interpreta Amziah King, carismatico titolare di un'azienda che produce miele e leader di un gruppo di apicoltori e musicisti bluegrass. Quando ritrova Kateri, la ragazza nativa americana che aveva avuto in affido da bambina e con cui aveva perso i contatti, la riporta nell'attività di famiglia e le insegna il mestiere (fonte: Variety). Ma il commercio del miele fa gola a uomini pericolosi, e i due dovranno lottare per difendere l'impero del re delle api (fonte: sinossi ufficiale I Wonder Pictures, via Rolling Stone Italia).

Kateri è interpretata dall'esordiente Angelina LookingGlass, scelta dopo un casting nazionale che ha coinvolto oltre 200 attori nativi americani. Secondo Patterson, la produzione ha capito che la parte era sua "nel momento in cui ha letto con Matthew". Nel cast anche Kurt Russell, Jake Horowitz, Scott Shepherd, Rob Morgan, Tony Revolori, Owen Teague e Cole Sprouse (fonte: Variety).

Il film mescola crime, thriller e musica: contiene sei numeri musicali dal vivo, con gli attori che suonano i propri strumenti, e lo stesso McConaughey lo ha definito "una specie di musical". L'anteprima mondiale si è tenuta il 10 marzo 2025 al festival South by Southwest di Austin, dove la proiezione si è chiusa con una standing ovation (fonte: Variety).

Chi è Matthew McConaughey oggi

Nato il 4 novembre 1969 a Uvalde, in Texas, McConaughey è uno dei volti più riconoscibili di Hollywood. Il suo percorso si divide in fasi molto diverse:

• Gli esordi: la battuta "Alright, alright, alright" in La vita è un sogno (Dazed and Confused, 1993) è ancora oggi il suo marchio di fabbrica.

• Le commedie romantiche: per anni è il protagonista di titoli di grande incasso, ma con un'immagine percepita come limitante.

• La "McConaissance": la svolta drammatica culmina con l'Oscar come miglior attore per Dallas Buyers Club (2014). Nello stesso periodo arrivano True Detective e Interstellar.

Dal cinema alla scrittura: il McConaughey autore

Il gap che molti ritratti trascurano è la sua dimensione di autore e divulgatore. Nel 2020 ha pubblicato il memoir Greenlights. Il libro, costruito su diari tenuti per decenni, ruota attorno all'idea dei "semafori verdi": riconoscere i momenti favorevoli e trasformare gli ostacoli in occasioni.

Al memoir è seguito Poems & Prayers (2025), una raccolta di riflessioni e poesie.

McConaughey è inoltre docente presso il Dipartimento di Radio-Television-Film del Moody College of Communication dell'Università del Texas ad Austin, dove tiene corsi legati al cinema.

L'impegno civile e il legame con il Texas

Nel 2021 l'attore aveva valutato una candidatura a governatore del Texas, salvo poi rinunciare. Il momento pubblico più intenso resta il discorso alla Casa Bianca del giugno 2022, dopo la strage alla scuola elementare Robb di Uvalde, la sua città natale. Davanti alla stampa chiese misure più responsabili sul possesso di armi (fonte: conferenza stampa della Casa Bianca, 7 giugno 2022).

Matthew McConaughey e la famiglia

Dal 2012 è sposato con la modella e imprenditrice brasiliana Camila Alves. La coppia ha tre figli: Levi (2008), Vida (2010) e Livingston (2012). Come ha raccontato Us Weekly, i ragazzi sono stati spesso presenti accanto ai genitori sui red carpet. L'ultima uscita risale alla premiére di Brothers, la nuova serie Apple TV: l'attore era in compagnia della moglie e dei figli Levi, 18 anni, e Vida, 16. Mancava solo il 13enne Livingston.

I progetti più recenti

Tra gli ultimi lavori figura The Lost Bus (2025), diretto da Paul Greengrass. Il film è ispirato all'incendio di Camp Fire del 2018 in California e McConaughey interpreta un autista di scuolabus. La ballata del re delle api è stato però girato prima, anche se arriva in sala dopo (fonte: AFP).