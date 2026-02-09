circle x black
L’impegno della Difesa per i Giochi Olimpici invernali

09 febbraio 2026 | 16.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione della XXV edizione delle Olimpiadi invernali, evento che celebra lo sport e i suoi valori, il Ministero della Difesa in una nota ha comunicato il proprio impegno diretto nella manifestazione per garantire la sicurezza degli atleti e degli spettatori. In particolare, il Ministro Guido Crosetto ha dichiarato: “Un impegno che si traduce in numeri concreti: 1.928 militari, 2.000 carabinieri, 170 mezzi e numerosi assetti operativi sul territorio, tra cui radar e velivoli da difesa, a cui si affianca il prezioso contributo di 1.500 volontari dell’Associazione Nazionale Alpini”. Crosetto ha quindi inviato il suo personale augurio a tutti i partecipanti e “un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che sostengono il Paese in questo importante appuntamento che lo pone al centro dell’attenzione mondiale”.

Il comunicato della Difesa

