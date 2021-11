Lione-Marsiglia sospesa, bottiglia colpisce Payet - Video

Una bottiglia d'acqua colpisce Dimitry Payet e la sfida Lione-Marsiglia di Ligue 1 viene sospesa dopo soli 5 minuti. Il centrocampista del Marsiglia è stato colpito da una bottiglia mentre si apprestava a battere un calcio d'angolo. L'arbitro ha sospeso il match mandando le squadre negli spogliatoi. Il Marsiglia non si è mostrato disponibile a riprendere la gara e ha denunciato insulti razzisti provenienti dagli spalti nei confronti di Payet. Dopo 2 ore di attesa, la gara è stata definitivamente sospesa.













