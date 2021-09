L’Ippogrifo® porta il marketing B2B in televisione

Trieste, 01/09/2021 - 25 minuti di marketing B2B da sabato 4 settembre alle 21.00 su Bom Channel - canale 68 del digitale terrestre

Una trasmissione ricca di spunti e contenuti utili con Andrea e Nevio Zucca

L’Ippogrifo® arriva in TV, e lo fa con una vera e propria trasmissione dedicata al marketing B2B su una rete nazionale: da sabato 4 settembre 2021 e per 8 settimane Andrea e Nevio Zucca dialogheranno infatti su Bom Channel, canale 68 del digitale terrestre, discutendo sui temi più importanti e interessanti del marketing Business to Business.

A moderare gli appuntamenti sarà Walter Klinkon, il mago della formazione aziendale, coach e comunicatore conosciuto per i suoi speech ad alto tasso di motivazione. Walter Kilinkon, in studio con Andrea e Nevio Zucca, parteciperà alla discussione con domande e approfondimenti.

Titolo e durata delle puntate sono un omaggio che Andrea e Nevio Zucca, CEO e COO de L’Ippogrifo®, fanno ai 25 anni di attività dell’agenzia. L’obiettivo della trasmissione sarà quello di condividere idee, riflessioni e contenuti utili con tutti gli appassionati di marketing B2B e soprattutto con le aziende, che sono il target direttamente interessato a quanto l’agenzia sviluppa da ormai un quarto di secolo. È alle PMI che L’Ippogrifo® offre i propri progetti di marketing e dedica da sempre eventi, corsi, libri, video e podcast per diffondere la cultura del marketing B2B in Italia.

Nel corso delle puntate la discussione in studio sarà orientata a dare informazioni pratiche e adottabili dalle PMI di ogni settore, ispirandosi a quella che è da sempre la mission de L’Ippogrifo®: migliorare la vita delle persone grazie al marketing”.

25 minuti di marketing B2B

Dal 4 settembre per 8 settimane

ogni sabato alle 21.00

Bom Channel, canale 68 del digitale terrestre

Le puntate saranno visibili anche sul canale YouTube dell’agenzia: https://www.youtube.com/ippogrifogroup

L’Ippogrifo® è un’agenzia specializzata in Marketing e Vendite B2B che sviluppa progetti mirati a incrementare il business dei propri clienti, in Italia e all’estero. Fondata a Trieste nel 1996 dai fratelli Andrea e Nevio Zucca, ha una rete di consulenti operativa in tutta Italia. È associata ad UNA, fondatrice di AIMB2B (Associazione Italiana Marketing B2B), di B2Big (la prima Academy del marketing B2B) e cura la presidenza della sezione triveneto del Club del Marketing e della Comunicazione. Nel 2019 lancia B2BIG Live, il più grande evento italiano dedicato al marketing B2B, che si tiene ogni anno a ottobre. Dal 2010 è certificata UNI EN ISO 9001:2015.

Contatti:

sito web: www.ippogrifogroup.com

e-mail: info@ippogrifogroup.com

Tel.: +39 040 761404

Ufficio Stampa L’Ippogrifo®

Tel. 040 761404

info@ippogrifogroup.com