Liu Jo lancia capsule con Leonie Hanne

La spring/summer 2022 di Liu Jo si accende di tonalità candy ed elettriche grazie alla capsule collection firmata da Leonie Hanne, che celebra la passione femminile per gli accessori. L’estro e lo stile, propri di Leonie, sono stati i driver che hanno portato alla creazione della capsule collection con il brand italiano. Leonie Hanne, influencer tedesca dall’anima cosmopolita, ha interpretato borse e scarpe dal design essenziale secondo una ricetta cromatica che mixa tonalità differenti. La hobo bag, iconica borsa a mezzaluna, è il modello interpretato da Leonie Hanne x Liu Jo in chiave ironic glam in due differenti dimensioni, small e mini, in linea con i trend del momento.

La palette colori spazia da un’ampia gamma di nuances pastello come il menta a quelle più accese come l’orchidea. Non mancano le proposte in versione mini: quattro varianti colore in nappa laminata e una versione ricoperta da una pioggia di strass. Stivali e pump vengono riproposti anche per la spring/summer 2022, insieme a sandali con tacco dal design essenziale. Se le linee sono pulite e semplici, la proposta di palette è un gioco di tonalità pastel neon, dal color ghiaccio al turchese. Non mancano proporre sandali arricchiti da piume colorate e scarpe in versione full strass e glitter, fino arrivare a una versione oleografica.