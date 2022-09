Il team Aston Martin, impegnato dal 2019 in Formula 1, ha annunciato una partnership con Crypto.com, exchange con sede a Singapore, che consentirà agli utenti interessati di acquistare il merchandising ufficiale della squadra pagando in criptovalute sulla piattaforma Crypto.com Pay. Tra i vantaggi per gli aderenti che decideranno di non utilizzare i circuiti tradizionali di pagamento, uno sconto fino al 2% sulle transazioni ed altre ricompense.