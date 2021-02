Lombardia zona gialla, Fontana: "Da rossa in 7 giorni, qualche problema c'è"

(Adnkronos)

"Due settimane fa la Lombardia era in zona rossa. In una settimana siamo passati da rossa ad arancione e poi a gialla. Evidentemente qualche problema doveva esserci". Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla mozione di sfiducia presentata in Consiglio regionale della Lombardia dopo gli errori nella gestione dell'emergenza coronavirus. Mozione bocciata con 30 voti favorevoli e 47 contrari.

"Questo - ha continuato Fontana riferendosi alle zone - dimostra che avevamo ragione a sollevare con determinazione la riforma di una cosa così importante come il modello di calcolo e degli indicatori per l'Rt, decisioni che hanno inciso sulla vita dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Siamo stanchi di continuare a subire".

Fontana, nelle repliche al dibattito sulla sfiducia ha ribadito che "andremo fino in fondo, anche nelle opportune sedi giudiziarie, per difendere le ragioni dei cittadini lombardi, dei commercianti, dei ristoratori, dei baristi, degli imprenditori, delle lavoratrici e dei lavoratori e di tutti coloro che sono stati ingiustamente penalizzati da queste scelte e per i quali continueremo a chiedere adeguati ristori e indennizzi".

E annunciando "come la vicepresidente Moratti ha già anticipato" che "siamo in dirittura d'arrivo per la proposta di riforma del Sistema sanitario lombardo, su cui sarà impegnato il Consiglio regionale, che abbia soprattutto come obiettivo un welfare più forte e più vicino alle necessità e ai bisogni di tutti i cittadini in ogni territorio", Fontana ha spiegato che "per gestire al meglio il piano vaccinale abbiamo arricchito la giunta con l'ingresso di tre nuovi assessori. Serviva un cambio di marcia e lo abbiamo rapidamente messo in atto".