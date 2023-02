L'ufologa Bittarello: "Ipotesi droni ibridi dietro a mistero palloni spia"

"Ciò che sta accadendo negli spazi aerei nord americani da una decina di giorni va analizzato sotto importanti chiavi di lettura alternative e allo stesso tempo inquietanti". Lo sottolinea la nota ufologa Francesca Bittarello. "Partendo dal 'dietro le quinte' dell’intelligence e controspionaggio, i più non sanno che almeno dal 2005 l’evoluzione dei materiali e degli studi aerodinamici ha portato a creare degli oggetti volanti definibili droni 'ibridi' a pilotaggio remoto che in realtà non sono nè droni classici, nè aerei, nè palloni spia classici, nè aerei spia stealth, tantomeno satelliti ma sono l’evoluzione dello spionaggio da remoto ovvero droni applicati a palloni (di forma sferica , ottagonale, e similari come risulta dalle relazioni) e l’obiettivo è ovviamente lo spionaggio da remoto".

"Infatti questi ibridi di ultimissima generazione sono pilotati in remoto come un drone e/o tarati precedentemente in remoto per poter stazionare sui 'siti sensibili' definibili bersagli di spionaggio. La riprova è che prima di essere abbattuti dopo essere stati individuati dal Norad (North American Aerospace Defense Command) avevano volato sopra siti definibili altamente segreti e classificati e osservato trasmesso ciò per cui erano stati programmati. Va tenuto conto -dice all'Adnkronos Bittarello, attuale Presidente del Centro Studi Ufology World- che questi ibridi hanno un autonomia maggiore delle classiche 24-36 ore di un drone classico e non è da sottovalutare l’utilizzo di materiali e/o vernici speciali che assorbono le onde radar quindi non sono individuabili da radar meteorologici ma da radar appositamente tarati per questi nuovi materiali e tecnologie e specifiche per il puntamento dell’obiettivo nemico".

In tema di Ufo, la studiosa rileva che "in realtà i veri Uap (Unidentified Aerial Phenomena) di natura ipotetica extraterrestre gli americani non riescono ad abbatterli, come sappiamo bene grazie al disclosure e ai video rilasciati dal Pentagono, quindi la pubblicità su questi abbattimenti di droni ibridi di ultimissima generazione altro non è che la solita e conosciuta propaganda stile Usa".