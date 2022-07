Lufthansa cancella 2.000 voli fino alla fine di agosto

Lufthansa sta cancellando altri voli a causa degli attuali problemi di gestione. Circa 2.000 collegamenti negli hub di Francoforte e Monaco sono interessati fino alla fine di agosto, ha dichiarato mercoledì a Francoforte un portavoce della compagnia. La settimana scorsa si era visto che il programma dei voli rimanenti poteva essere stabilizzato con cancellazioni mirate. Questo è stato analizzato e implementato per le prossime settimane.

Questa è già la terza ondata di cancellazioni di voli da parte di Lufthansa quest'estate. In primo luogo, la compagnia aerea ha cancellato ben 3.000 voli per i mesi di luglio e agosto e poi, nella settimana fino a giovedì compreso (14 luglio), ha cancellato altri 770 collegamenti. Ora si sono aggiunte altre 2.000 cancellazioni per un periodo di sei settimane.

Soprattutto i picchi di traffico mattutini e serali dovrebbero essere alleggeriti, ha spiegato il portavoce. In questi momenti, i servizi di terra negli hub sono sovraccarichi, per cui gli aerei devono aspettare e i bagagli vengono lasciati indietro. Il portavoce ha spiegato che saranno cancellati soprattutto i collegamenti brevi verso destinazioni all'interno della Germania o verso paesi esteri vicini, per i quali esistono valide alternative. I voli verso le destinazioni di vacanza saranno cancellati solo in casi eccezionali. Per Francoforte, l'aeroporto più grande della Germania, i picchi di carico previsti per l'estate non sono ancora stati raggiunti. L'operatore Fraport, la Polizia Federale e il principale cliente Lufthansa prevedono un traffico particolarmente intenso nel fine settimana dal 22 al 24 luglio, quando iniziano le vacanze scolastiche in Assia e Renania-Palatinato.