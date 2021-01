(Adnkronos)

Luna Rossa vola in finale alla Prada Cup. Il team italiano ha dominato anche la seconda giornata contro American Magic, vincendo entrambe le regate e chiudendo la semifinale sul 4-0. Luna Rossa è ora attesa dalla sfida contro gli inglesi di Ineos, guidati da Ben Ainslie. L'ultimo atto della Prada Cup stabilirà chi sarà lo sfidante di Emirates Team New Zealand, detentore della Coppa America, e andrà in scena a partire dal 13 febbraio. Si gareggerà al meglio di 13 regate: vince il primo che conta sette vittorie.