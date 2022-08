M&M’s lancia i suoi NFT

M&M’s, società produttrice delle omonime caramelle al cioccolato, ha annunciato il lancio di una collezione di NFT dedicata a Bored Ape Yacht Club, uno dei più popolari progetti cripto, che ha generato quasi 2,4 miliardi di dollari in scambi. I prodotti, ovvero pacchetti esclusivi dai classici colori già impiegati dall’azienda per i vari tipi di caramella sono tre, in edizione limitata. All’offerta standard, si aggiungono alcuni Non Fungible Token personalizzati, che vedono la stampa del logo dei membri del “Kingship” di Bored Ape Yacht Club.