M5S, Conte convoca Consiglio e Grillo si collega

Riunione per "comunicazioni del presidente"

Riunione del Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle convocata dal leader Giuseppe Conte, con la partecipazione in collegamento di Beppe Grillo. All'ordine del giorno le "comunicazioni del presidente", mentre domani potrebbe esserci un incontro tra Conte e il garante pentastellato atteso a Roma per sciogliere il nodo del voto sul doppio mandato. A quanto si apprende, Grillo si è collegato da remoto, per un saluto, con il Consiglio. "Ho aderito a una nuova religione... l''altrovismo'", , ha detto scherzando.