M5S, Conte: "Rifonderemo il Movimento"

Debutto in streaming per l'ex premier. L'assemblea via Zoom trasmessa su Facebook

"Rifonderemo il Movimento 5 Stelle". E' quanto ha detto Giuseppe Conte, durante l'assemblea dei gruppi parlamentari grillini via Zoom. "Oggi sono qui con voi anche perché dietro sollecitazione di tantissimi di voi, a partire da Beppe Grillo, ho raccolto una sfida che voglio racchiudere qui in un concetto forte ben preciso: rifondare il Movimento 5 Stelle". "Non sarà una operazione di restyling, né di marketing politico", sottolinea l'ex premier, aggiungendo che la rigenerazione avverrà "senza negare i valori del passato". "Dopo Pasqua faremo incontri per confrontarci sul progetto" che avrà come punto fermo "la democrazia digitale con gli iscritti chiamati a esprimersi sui passaggi politici più rilevanti". "La democrazia diretta va promossa, continuamente perseguita e realizzata. Le nostre scelte continueranno a essere prese attraverso una piattaforma di voto".

"La democrazia rappresentativa, per quanto in crisi, non appare eliminabile: va anzi rafforzata. La democrazia digitale è frutto di una tecnologia, che non è neutra". "Serve massima trasparenza e massima chiarezza" sul processo dei dati, sottolinea l'ex premier. "Proporrò una Carta dei principi e dei valori" affinché "chi vorrà aderire al Movimento non abbia dubbi sulla chiara identità del progetto politico", oltre a "una rivisitazione delle 5 Stelle, quelle nate dalla Carta di Firenze del 2009".

"Le correnti interne finiscono per cristallizzare posizioni di potere", ha ammonito Giuseppe Conte. "Dobbiamo evitare di cadere nei limiti della forma partito tradizionale". Il nuovo Movimento, ha proseguito l'ex premier, avrà "regole rigorose" per contrastare la formazione di "correnti interne": "Non abbiamo bisogno di associazioni varie, il nostro impegno politico viviamolo appieno nel Movimento".