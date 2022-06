M5S, Grillo: "Non voglio deroghe a 2 mandati, principio fondante"

Il garante ai parlamentari del Movimento: "Se ci credete, non abbandono nessuno"

Non voglio deroghe ai 2 mandati, è un nostro principio fondante. Lo avrebbe detto, a quanto apprende l'Adnkronos, il garante del M5S Beppe Grillo nel corso degli incontri che sta avendo alla Camera con i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Oltre a 'blindare' la regola aurea del M5S, il comico genovese avrebbe tenuto un discorso motivazionale: "Avete avuto un'occasione incredibile, ci vuole entusiasmo. Se ci credete, non abbandono nessuno. Ma dovete crederci fino in fondo", il senso delle parole di Grillo.