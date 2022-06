M5S, salta blitz di Grillo a Roma

A quanto apprende l’Adnkronos, Beppe Grillo, atteso oggi a Roma, ha deciso di posticipare il suo arrivo nella Capitale, dove potrebbe arrivare la settimana prossima. La decisione di rinviare è stata presa nella serata di ieri, dopo una telefonata con il leader M5S Giuseppe Conte. Ieri Luigi Di Maio ha annunciato l’addio al Movimento 5 Stelle, certificando così la scissione dalla formazione guidata da Conte.

Oggi il presidente della Camera, Roberto Fico, in apertura di seduta ha annunciato la nascita del Gruppo Insieme per il futuro, dando lettura dei deputati che hanno aderito alla formazione a cui ha dato vita Di Maio. Tranne Antonio Lombardo, che arriva da Coraggio Italia e che comunque era stato eletto con il Movimento 5 Stelle, sono tutti ormai ex grillini: Cosimo Adelizzi, Roberta Alaimo, Alessandro Amitrano, Giovanni Luca Aresta, Sergio Battelli, Luciano Cadeddu, Vittoria Casa, Andrea Caso, Gianpaolo Cassese, Laura Castelli, Luciano Cillis, Federica Daga, Paola Deiana, Daniele Del Grosso, Margherita Del Sesto, Giuseppe D'Ippolito, Gianfranco Di Sarno, Iolanda Di Stasio, Manlio Di Stefano, Francesco D'Uva, Mattia Fantinati, Marialuisa Faro, Luca Frusone, Chiara Gagnarli, Filippo Gallinella, Andrea Giarrizzo, Conny Giordano, Marta Grande, Nicola Grimaldi, Marianna Iorio, Luigi Iovino, Giuseppe L'Abbate, Caterina Licatini, Anna Macina, Pasquale Maglione, Alberto Manca, Generoso Maraia, Vita Martinciglio, Dalila Nesci, Maria Pallini, Gianluca Rizzo, Carla Ruocco, Emanuele Scagliusi, Davide Serritella, Vincenzo Spadafora, Patrizia Terzoni, Gianluca Vacca, Stefano Vignaroli.