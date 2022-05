M5S: via al 're-branding' dopo amministrative, Turco 'possibile nuovo simbolo con nome Conte'

Via al 're-branding' del Movimento 5 Stelle dopo le prossime elezioni amministrative: un rinnovamento che probabilmente passerà anche da una nuova veste grafica e un nuovo simbolo, con il possibile ingresso nel logo del nome di Giuseppe Conte. La strada sembra ormai tracciata e lo conferma, parlando con l'Adnkronos, il senatore e vicepresidente del M5S Mario Turco, fedelissimo di Conte. "Certamente - afferma - dopo le amministrative proseguirà il consolidamento del nuovo corso avviato da Conte, con una prospettiva politica sempre più incentrata sulla transizione ecologica ed energetica. Avremo un Movimento sempre più orientato verso quelle tematiche che sono centrali per la crescita dell'economia e per la sostenibilità".

Il M5S cambia pelle, dunque? "E' possibile che il 'brand' che ha finora contraddistinto il Movimento possa subire qualche modifica, ma resta il riferimento all'identità del Movimento e alle sue radici fondanti", spiega l'ex sottosegretario a Palazzo Chigi. Il nome di Conte apparirà sul simbolo? "E' una possibilità, per identificare il nuovo corso, ma se ne parlerà in sede di Consiglio nazionale". Beppe Grillo è d'accordo? "Ci saranno valutazioni, discussioni, ma tutte le forze politiche sono in una fase di consolidamento e di rilancio, è normale ci sia un restyling del brand. Lo hanno fatto un po' tutti i partiti, non vedo perché anche il M5S non debba rivedere il simbolo stesso. Questo è sempre accaduto". Cambieranno anche i colori del simbolo? "Valuterei la possibilità di inserire il colore verde: dato che ci ispiriamo alla transizione ecologica, il verde può essere un colore da associare al Movimento, ma questo è un mio personale auspicio. Il M5S si è sempre contraddistinto per questa vocazione ambientalista ed ecologista. L'ecologia applicata all'economia e alla vita quotidiana sarà il tema cruciale dei prossimi anni".

(di Antonio Atte)