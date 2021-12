Macron rende omaggio a Merkel: "Grazie cara Angela" - Video

"Per non avere mai dimenticato le lezioni della Storia, per aver fatto così tanto per noi, per aver fatto avanzare l'Europa"

Nel giorno dell'elezione di Olaf Scholz alla Cancelleria, Emmanuel Macron in un videomessaggio rende omaggio ad Angela Merkel. "Grazie, cara Angela, per non avere mai dimenticato le lezioni della Storia, per aver fatto così tanto per noi, per aver fatto avanzare l'Europa", ha scritto il presidente francese in un tweet nel quale è contenuto il video che mostra lo stesso Macron e Merkel in vari momenti dei loro incontri durante i vertici internazionali.