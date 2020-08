Coronavirus, Dolce&Gabbana lancia 'DGFattoInCasa' a sostegno di Humanitas

In isolamento ma insieme, lontani ma vicini. In questo momento che ha reso necessario stare in casa e riscoprirne il valore sia come spazio per vivere che come luogo per passare il tempo, Dolce&Gabbana lancia il progetto 'DGFattoInCasa': un messaggio di vicinanza e solidarietà che si ispira alle radici del brand e dal Dna Made in Italy.

Il progetto prende vita dall’idea della 'casa bottega' di un tempo, in cui la magia del fatto a mano si fondeva con il calore della famiglia: attraverso workshop digitali dedicati a differenti temi, con l’uso del proprio cellulare, e rigorosamente da casa, i protagonisti daranno vita ad appuntamenti inediti, portando nelle dimore di ciascuno la bellezza del saper fare e la poesia dell'artigianità.

La raccolta fondi supporta Fondazione Humanitas Per La Ricerca e sostiene il progetto già esistente 'Amore per la ricerca scientifica' con Humanitas University al fine di supportare la ricerca e sostenere lo studio coordinato dal prof. Mantovani, mirato a trovare una soluzione per debellare il Covid19.

"Humanitas continua la sua battaglia a Covid-19, e grazie a questa collaborazione con Dolce&Gabbana si potranno estendere i campi di ricerca e le collaborazioni - spiega Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca e professore emerito di Humanitas University -. Al momento conosciamo molto poco le risposte immunitarie nei confronti del Coronavirus Sars-CoV-2 che causa Covid-19: non sappiamo, ad esempio, se gli anticorpi siano protettivi né quanto duri la memoria immunologica. E non sappiamo con certezza se la nostra prima linea di difesa (l’immunità innata e che da sola gestisce ed elimina più del 90% dei virus e batteri che incontriamo) funzioni e possa essere attivata anche nei confronti del Coronavirus".

"Su questo -prosegue Mantovani - e in particolare sulle cellule dell’immunità innata e sul ruolo di alcune sue molecole, antenati funzionali degli anticorpi, si concentra una sfida della ricerca raccolta da Humanitas per affrontare Covid19, grazie al sostegno di Dolce&Gabbana: approfondire le nostre conoscenze in quest’ambito può aprire le porte ad interventi diagnostici, ad esempio biomarcatori di gravità di malattia, e terapeutici, contribuendo alla risoluzione di un problema globale".

Il progetto è sostenuto anche da Intesa Sanpaolo grazie a Forfunding.it, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a organizzazioni non governative, ad associazioni non profit e a fondazioni che vogliono avviare un progetto di raccolta fondi coinvolgendo un’ampia comunità di donatori attivi. Intesa Sanpaolo non trattiene commissioni sulle donazioni, quindi ogni euro viene interamente versato al progetto, garantendo sicurezza e trasparenza. #DGFattoInCasa sarà trasmesso sui canali social Dolce&Gabbana a partire da oggi.