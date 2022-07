Maldrizzi scende in campo con la SCC Bari

Firmata una partnership tra l’azienda automotive e la squadra biancorossa tornata in Serie B.

BARI, 7 luglio 2022 – Maldarizzi Automotive S.p.A., una delle più importanti realtà italiane del mercato automobilistico, con sedi dislocate tra Puglia e Basilicata, riferimento per il mondo della mobilità dal 1979, è fiera di annunciare la sua partnership con la SSC Bari, diventando Top sponsor per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024.

Gioco di squadra, impegno, solidità e consapevolezza sono valori che uniscono Maldarizzi al sogno biancorosso, due realtà che credono alle grandi opportunità del territorio.

L’accordo di sponsorizzazione prevede che Maldarizzi diventi partner come MOBILITY PARTNER della SSC BARI, dotando la squadra di una flotta di veicoli per tutte le esigenze. Una scelta di veicoli che strizza l’occhio alla sostenibilità, attraverso anche l’utilizzo di veicoli elettrici.

Maldarizzi è vendita di auto nuove, usate, km0, servizi di assistenza post-vendita, come prodotti e soluzioni assicurative, finanziarie e di micromobilità, assistenza e ricambistica dei più importanti marchi automobilistici. Le concessionarie ufficiali Maldarizzi sono: Lamborghini, BMW, BMW M, MINI, Mercedes-Benz, AMG Performance Center, Mercedes-Benz V e Vans, Smart, MG Motor, Stellantis per FIAT, JEEP, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e FIAT Professional, Ineos Grenadier. Le divisioni: Maldarizzi Multibrand per l'usato garantito e per vetture km0, Maldarizzi 4Business per veicoli commerciali, allestiti e flotte, Maldarizzi Rent per noleggio a medio e lungo termine.

Nicola Maldarizzi, Co-CEO di Maldarizzi Automotive

«Siamo più che felici ed onorati di poter sostenere l'SSC Bari con cui condividiamo obiettivi e valori ma soprattutto città e colori! Insieme alla squadra e con questa partnership, non solo vogliamo supportare la società negli spostamenti ma anche essere protagonisti di un'avventura e condividerne tutte le emozioni insieme ai tifosi. Negli anni abbiamo fatto viaggiare migliaia di persone con le nostre auto, oggi vogliamo supportare la squadra per far sì che la meta di questo viaggio sia una grande emozione per tutta la città ed i tifosi!».

Presidente Luigi De Laurentiis:

«Un compagno di viaggio sicuro, affidabile e ambizioso. Questo è Maldarizzi per noi. Non possiamo che essere molto soddisfatti per questa partnership che ci vedrà al fianco di chi come noi ha la forza e il coraggio di guardare al futuro senza mai distogliere l’attenzione sul presente. Continuiamo a costruire una squadra di altissimo livello, dentro e fuori dal campo».

Contatti: https://www.maldarizzi.com/