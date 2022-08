Frane e smottamenti in Trentino Alto Adige. Colpita in particolare la Val di Fassa e la Val Pusteria. L'esondazione di alcuni torrenti ha portato a valle molti alberi e piante che sono finiti insieme ad una colata di fango in mezzo alle strade. Chiusa per ore la Statale delle Dolomiti. Una violenta colata di fango ha invaso la Valdaora, con la furia dell'acqua che ha trasportato con sé detriti e alberi.