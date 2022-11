Maltempo, scatta allerta arancione in Lazio

Temporali e forte vento, scatta l'allerta meteo da domani nel Lazio. "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo mattino di domani, martedì 22 novembre 2022 e per le successive 24 ore, si prevedono sul Lazio: venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali - comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio - . Forti mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre dalle prime ore di domani martedì 22 novembre e per le successive 24-30 ore si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale".

"I fenomeni - prosegue la nota - saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta arancione per criticità idrogeologica per vento. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

LATINA - ''Il Commissario straordinario del Comune di Latina, Prefetto Carmine Valente, ha emesso l’ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici, compresi gli asili nido, i centri diurni minori e centri diurni disabili sull’intero territorio comunale - si legge in una nota del Comune di Latina -, e la sospensione di tutte le attività didattiche per la giornata di martedì 22 novembre 2022 al fine di limitare il più possibile la circolazione sulle strade a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità''. ''Tutti i cittadini sono invitati a ridurre al minimo gli spostamenti e di muoversi solo in caso di effettiva necessità in considerazione delle condizioni meteo''.

FONDI - A seguito della diramazione del bollettino regionale, con codice di allerta arancione per criticità idraulica, idrogeologica, vento e temporali, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha firmato questo pomeriggio un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado valida per domani martedì 22 novembre 2022.

OSTIA - In relazione alle previsioni metereologiche che annunciano per la giornata di martedì 22 novembre forti venti di burrasca sul litorale del Lazio, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato in serata un’ordinanza per la sospensione dell’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado nel X Municipio di Ostia. Per quanto riguarda il resto della città di Roma, l’ordinanza del Sindaco prevede per martedì la chiusura al pubblico di parchi, giardini, ville storiche e cimiteri su tutto il territorio comunale.