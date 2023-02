Maltempo Italia, freddo intenso e neve a quote basse fino a giovedì: le previsioni

Il meteorologo Andrea Giuliacci: "Temperature ovunque al di sotto della norma, in diverse località anche di 6-8 gradi"

"Freddo intenso fino a giovedì, con temperature ovunque al di sotto della norma, in diverse località anche di 6-8 gradi. Poi da venerdì generale rialzo delle temperature che nel weekend torneranno nella norma". Lo ha detto all'Adnkronos il meteorologo Andrea Giuliacci, aggiungendo che "oggi nevicate fino a quote molto basse su Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria; qualche pioggia in Sardegna, con neve oltre 600-800 metri".

"Nei prossimi giorni piogge e nevicate coinvolgeranno solo alcune zone: piogge su Calabria e Isole con neve oltre 400-800 metri; - ha continuato Giuliacci - nevicate fino a quote molto basse, a tratti anche lungo le coste, su Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Nel weekend prevalenza di tempo bello in gran parte d’Italia".