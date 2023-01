Maltempo, travolto da ondata di piena in Gallura: morto 78enne

Tragedia per il maltempo in Sardegna. I vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un 78enne sulla sponda del rio Crasta, nelle campagne di Monti. Sulla Gallura ieri sono cadute abbondanti piogge e l'auto dell'uomo era stata ritrovata in serata vicino al corso d'acqua che presumibilmente il pensionato stava cercando di guadare. Le ricerche sono riprese questa mattina e il cadavere è stato ritrovato a qualche decina di metri dall'auto, trascinato dalla corrente con l'ondata di piena.