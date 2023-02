Matera, operaio grave dopo incidente in cantiere

Un operaio pugliese di 51 anni è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto a Policoro, in provincia di Matera, durante le fasi di smontaggio di una gru che era stata installata per la costruzione di una villetta. L'incidente è avvenuto nella zona del lido, sono in corso accertamenti della Polizia di Stato e degli ispettori per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il ferito è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza dove è stato ricoverato e sottoposto alle cure necessarie. La prognosi è riservata.

Sulla dinamica dell'incidente servono ancora approfondimenti. Era in atto lo smontaggio di una gru, l'operaio sarebbe caduto da vari metri di altezza. I colleghi hanno dato l'allarme e sono partiti i soccorsi.