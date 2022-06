Maturità 2022, i voti dei politici: quanto hanno preso Di Maio, Meloni, Conte e Salvini?

Mario Draghi, 'primo della classe ma non secchione'

Gli esami di maturità 2022 stanno per cominciare. Il 22 giugno si parte con la prima prova scritta, quella di italiano. Agli studenti arriverà nelle prossime ore l'in bocca al lupo di tanti esponenti della politica che in passato hanno affrontato e superato la prova. Che voti hanno preso i big della politica italiana?

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha frequentato il liceo Massimiliano Massimo di Roma, era un ottimo studente. 'Agli atti' le parole del suo compagno di classe Giancarlo Magalli in un'intervista all'Adnkronos: "Mario Draghi è il primo della classe anche in politica. Lo sapevamo e ce lo ha confermato. Già da ragazzino vinceva tutto pur non essendo secchione ma ironico. Lui le idee ce le ha e anche la capacità di metterle in pratica".