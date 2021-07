Mech-Mind introduce la nuova generazione di telecamere industriali 3D Mech-Eye Nano per consentire applicazioni di precisione su braccio robotico

Grazie al connubio tra ingombro ridotto e imaging 3D di alta qualità, Mech-Eye Nano aiuta i bracci robotici a comprendere meglio l'ambiente circostante, favorendo una migliore interazione.

PECHINO, 6 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Mech-Mind Robotics ("Mech-Mind"), startup cinese in rapida crescita operante nel settore dell'intelligenza artificiale, ha annunciato il lancio di Mech-Eye Nano, la telecamera industriale 3D di nuova generazione. Caratterizzata da ingombro ridotto e imaging 3D di alta qualità, Mech-Eye Nano è ideale per le applicazioni in cui la precisione è un must e per il montaggio su braccio robotico nella robotica per il pick&place.

Quando la precisione è il fattore più importante per le applicazioni industriali, Mech-Eye Nano è la scelta ideale. Dotata di luce strutturata rapida, questa telecamera ultracompatta può generare una nuvola di punti completa, dettagliata e precisa con colori nativi e perfettamente allineati per una vasta gamma di oggetti, compresi quelli di piccole dimensioni, lucidi, riflettenti e colorati, con una precisione di profondità ottimizzata fino a 0,05 mm a 0,3-0,4 m.

Inoltre, grazie all'ingombro ridotto e alla custodia leggera, Mech-Eye Nano si presta al montaggio su braccio robotico nella robotica per il pick&place. Quando si tratta di impieghi tipici in ambienti dove è necessario risparmiare spazio, Mech-Eye Nano sfrutta tutte le potenzialità del montaggio su braccio nelle applicazioni più impegnative, tra cui assemblaggio, avvitatura, prelievo di precisione e ispezione.

Oltre a questo, tra le caratteristiche degne di nota di Mech-Eye troviamo:

L'intera linea di telecamere industriali 3D Mech-Mind comprende anche:

Dal 2016 le telecamere industriali 3D Mech-Eye sono state installate in oltre 1000 applicazioni in molteplici settori, tra cui industria manifatturiera, siderurgica, trasformazione alimentare, logistica, finanza e sanità.

Mech-Mind ha sviluppato un'infrastruttura completa dedicata a ricerca e sviluppo; il suo portafoglio di prodotti comprende telecamere 3D, algoritmi e software di visione artificiale e programmazione di robot intelligenti.

"Mech-Mind rende possibile la produzione utilizzando la migliore pratica dell'intelligenza artificiale e l'interazione uomo-robot" ha dichiarato Tianlan Shao, fondatore e CEO di Mech-Mind. "La nuova generazione di Mech-Eye Nano accresce la nostra offerta di applicazioni di precisione in ambienti dove è necessario risparmiare spazio".

"Animati dalla nostra filosofia che intende fornire a partner e integratori prodotti competitivi e un servizio completo, sfrutteremo le nostre attività di ricerca e sviluppo e la forte competenza ingegneristica per essere pionieri della prossima frontiera dell'industria manifatturiera".

Per maggiori informazioni, visitare la pagina https://en.mech-mind.net/.

Informazioni su Mech-Mind Robotics

Mech-Mind è stata fondata nel 2016 per dotare di intelligenza i robot industriali. Integrando tecnologie avanzate tra cui deep learning, 3D Vision e pianificazione dei movimenti, Mech-Mind offre soluzioni convenienti per pallettizzazione e depalletizzazione, prelievo da cestelli, smistamento degli ordini, asservimento macchine e assemblaggio/incollaggio/localizzazione in logistica e produzione.

Le soluzioni per robot industriali intelligenti di Mech-Mind sono utilizzate nelle fabbriche degli OEM dell'industria automobilistica, negli stabilimenti per la produzione di elettrodomestici, negli impianti siderurgici e di trasformazione alimentare, in magazzini logistici, banche e ospedali di Paesi come Cina, Giappone, Corea del Sud, Germania e Stati Uniti.

