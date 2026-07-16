RTL 102.5 e Gruppo SAE, così le firme dei quotidiani sbarcano in radio

I gruppi di Leonardis e di Suraci siglano un accordo: a "Non stop news" Molinari, Di Rosa, De Angelis, Schianchi e i giornalisti delle testate

RTL 102.5 e Gruppo SAE avviano una collaborazione editoriale per sviluppare nuovi contenuti tra radio, stampa, piattaforme digitali e social. L’accordo mette insieme il network radiofonico e il gruppo editoriale che ha recentemente acquisito La Stampa e controlla oltre dieci quotidiani.

L’obiettivo è ampliare la diffusione di notizie, analisi e approfondimenti, portando le firme delle testate del Gruppo SAE davanti al pubblico della radio e rendendo gli interventi disponibili anche in modalità on demand.

Le firme di Gruppo SAE a “Non Stop News”

I direttori e i giornalisti delle testate del gruppo interverranno all’interno di “Non Stop News”, il programma di informazione del mattino di RTL 102.5, per commentare i principali temi di attualità, dalla politica italiana e internazionale alla cronaca.

Tra gli ospiti sono previsti il direttore editoriale Maurizio Molinari, il direttore responsabile de La Stampa Antonio Di Rosa, il vicedirettore Alessandro De Angelis e firme del quotidiano come Francesca Schianchi, insieme ai giornalisti delle altre testate del Gruppo SAE.

La collaborazione permetterà alle redazioni di valorizzare notizie, inchieste e approfondimenti attraverso il linguaggio radiofonico, raggiungendo un pubblico ulteriore rispetto a quello tradizionale dei quotidiani.

I contributi trasmessi durante “Non Stop News” saranno pubblicati anche su RTL 102.5 Play, la piattaforma digitale del network, e rilanciati attraverso i canali social.

Leonardis: “Un’opportunità per raggiungere nuovi pubblici”

“Siamo orgogliosi di aver dato vita a questo accordo con RTL 102.5, il primo network radiofonico italiano e un punto di riferimento nel panorama dell’informazione e dell’intrattenimento nel nostro Paese”, commenta Alberto Leonardis, presidente e amministratore delegato di Gruppo SAE.

La collaborazione, prosegue, “rappresenta un’importante opportunità di crescita e di apertura verso nuovi pubblici, grazie alla forza della multimedialità e alla capacità di unire competenze editoriali diverse”.

“Offriremo ai giornalisti e alle firme di punta di Gruppo SAE una nuova occasione per commentare i principali fatti di attualità, valorizzare gli scoop e il lavoro quotidiano delle nostre redazioni. Siamo convinti che questa sinergia ci permetterà di portare un’informazione autorevole e di qualità a un pubblico ancora più ampio, contribuendo ad arricchire il dibattito sui temi più rilevanti dell’attualità”, conclude Leonardis.