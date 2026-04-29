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Un gruppo di giovani aspiranti giornalisti turchi in visita all'Adnkronos

Al Palazzo dell'informazione otto studenti provenienti da Istanbul, accompagnati da Dundar Kesapli, hanno partecipato alla riunione di redazione e approfondito tutte le declinazioni di una notizia

Un gruppo di giovani aspiranti giornalisti turchi in visita all'Adnkronos
29 aprile 2026 | 18.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Visita all'Adnkronos per un gruppo di giovani aspiranti giornalisti turchi. Studenti provenienti da Istanbul, accompagnati da Dundar Kesapli, collega di lunga esperienza e Presidente dell’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, hanno partecipato alla riunione di redazione, entrando in contatto diretto con le diverse tecniche di lavorazione di una notizia, in tutte le sue declinazioni multimediali: notiziario tradizionale, web, social, video e podcast. Per gli otto ragazzi, la visita al Palazzo dell'Informazione e alle strutture dell'agenzia, incluso il nuovo studio televisivo, è stata l'occasione per un confronto appassionato con il direttore Davide Desario e con la redazione, impegnata nella gestione del lavoro quotidiano.

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Editoria giornalismo Turchia Adnkronos
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