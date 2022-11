Medvedev: "Patriot a Ucraina? Con personale Nato saranno legittimo obiettivo Russia"

"Se, come ha lasciato intendere Soltenberg, la Nato rifornirà i fanatici di Kiev con i sistemi di difesa aerea Patriot, così come con personale dell'Alleanza, saranno immediatamente considerati come obiettivi legittimi delle nostre forze armate". Questo quanto dichiarato dal vice Presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, dopo le parole in conferenza stampa a Bucarest del Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "Spero che il messaggio sia chiaro per gli impotenti della Nato", ha aggiunto Medvedev.

"La Nato sta valutando il trasferimento del sistema di difesa area Patriot all'Ucraina", le parole di Stoltenberg, che ha spiegato come siano in corso discussioni in merito all'interno dell'Alleanza: "E' in corso ora una discussione su nuovi sistemi d'arma come i Patriot ma è importante essere sicuri che i sistemi già forniti funzionino e siano efficaci, quindi che siano fornite manutenzione, munizioni e pezzi di ricambio", ha aggiunto Stoltenberg.