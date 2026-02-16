Meloni al vertice dei leader Ue: “Sulla competitività non c’è più tempo da perdere”

Il Presidente del Consiglio ha partecipato all’incontro con i leader presso il Castello di Alden in Belgio. Al centro del vertice la competitività europea e il rafforzamento del mercato unico nel nuovo contesto geopolitico, anche in vista del Consiglio europeo previsto a marzo. “Personalmente e a nome dell’Italia insisto in particolare sulla questione dei prezzi dell’energia che mette a repentaglio la competitività delle nostre industrie. In questo senso, occorre rivedere il sistema ETS e alla speculazione finanziaria che c’è intorno al sistema”, ha dichiarato il Premier Meloni nel corso del punto stampa sul vertice. “Altre questioni centrali per la competitività e il sostegno del mercato unico sono la semplificazione, il sostegno all’automotive, il contrasto alla dipendenza dell’Ue da altri Paesi per le materie prime. Se l’Europa vuole aprire al libero scambio, cosa su cui l’Italia è d’accordo, allora non può continuare con un’eccessiva regolamentazione. In definitiva, la sfida è capire se l’Unione europea può dare risposte concrete, efficaci, immediate sui temi della competitività perché non c’è più tempo da perdere”, ha concluso Meloni. Le priorità sopra citate sono state al centro della prima riunione del gruppo informale sulla competitività europea, organizzato dal Premier Meloni con il Cancelliere tedesco Mertz e con il Primo Ministro del Belgio De Wever, che si è svolto a margine del vertice dei leader. Oltre a Italia, Germania e Belgio, hanno preso parte all’incontro Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Svezia, Ungheria.

Il comunicato del Governo