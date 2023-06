Meloni: "Donne vittime di violenza testimoni nelle scuole"

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne "mi piacerebbe portare le vittime o i parenti delle vittime a raccontare la loro vicenda nelle scuole. Credo non ci sia nulla di più educativo". Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa nel corso dell'appuntamento 'Forum in Masseria' a Manduria, interviene sul tema della violenza sulle donne, sul femminicidio e sull'omicidio di Giulia Tramontano, "una vicenda che mi ha lasciato senza fiato come immagino la gran parte degli italiani. Ho chiamato la mamma di Giulia, da madre: quando accadono queste cose la prima cosa a cui penso è sempre la mamma".

"Questi fatti sono sempre più copiosi, dobbiamo chiederci dove stiamo andando. La violenza sulle donne continua ad essere un fenomeno che non si riesce a risolvere, nonostante i provvedimenti. Credo ci sia una questione culturale", ha spiegato, continuando: "Mi ha scioccato la storia di questo bimbo che era nel suo grembo e che sarebbe stato in grado di vivere da solo. Sono due le persone uccise", ha affermato la presidente del Consiglio, la quale si è detta "disponibilissima" a lavorare insieme alle opposizioni sul tema della violenza sulle donne.

"Spero che sulla personalità giuridica del nascituro la magistratura dia segnali chiari, le vite che sono state interrotte da questo signore sono due", ha poi risposto ad alcune domande sull'omicidio Tramontano e sulle responsabilità del carnefice, Alessandro Impagnatiello.